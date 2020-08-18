В намерении украсть победу на выборах Трамп обвинил демократов

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что представители Демократической партии пытаются украсть победу на президентских выборах, предстоящих 3 ноября.
Он уверен, что поданные по почте бюллетени нельзя будет вовремя подсчитать.
Об этом Трамп завил во время съезда Республиканской партии, трансляцию которого вел телеканал CBS.
Трамп убежден, что пандемия коронавируса и обусловленные ею санитарно-эпидемиологические ограничения не могут являться помехой очному голосованию,
"Они (демократы, - ред) занимаются тем, что используют COVID-19, чтобы украсть выборы. Они используют COVID-19, чтобы мошенническим образом лишить американский народ справедливых и свободных выборов", - сказал он.