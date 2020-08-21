Боевики на Донбассе один раз нарушили перемирие

На Донбассе 24 августа зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи Майорска враг применил БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17.

С начала текущих суток, 25 августа, в полосах ответственности украинских боевых бригад по всей линии фронта обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере.