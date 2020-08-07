 

Последствия повышения минимальной зарплаты до 5000 гривен назвали в Кабмине

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Последствия повышения минимальной зарплаты до 5000 гривен назвали в Кабмине

Повышение минимальной зарплаты с 1 сентября 2020 года до 5000 гривен будет стимулировать рост потребительского спроса и детенизацию зарплат.

Повышенные выплаты приведут к росту бюджета Пенсионного фонда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как отметили в пресс-службе, Верховная рада 25 августа внесла изменения в госбюджет на 2020 год. Изменениями предусмотрено увеличение минимальной зарплаты на 5,9% до 5000 гривен с 1 сентября.

В то же время будет сохранено соотношение между размерами должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС и минимальной заработной платой, которое сложилось в текущем году - 44,5%. Размер должностного оклада работника 1 тарифного разряда Единой тарифной сетки составит 2225 гривен (повышение на 5,9%).

Для реализации указанных инициатив в проекте изменений в госбюджет на 2020 год предусмотрено увеличение расходов на 4 млрд гривен.

Увеличение расходов на выплату повышенных размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС будет осуществлено:

  • - за счет экономии расходов по бюджетной программе "Обслуживание государственного долга" в сумме 3,5 млрд грн, что вызвано, в частности, с отклонением фактического курса национальной валюты по отношению к иностранным по сравнению с прогнозным, который использовался при подготовке государственного бюджета на 2020 год;
  • - пересмотра прогноза доходов государственного бюджета в связи с повышением минимальной заработной платы с 1 сентября 2020 года до 5000 гривен

Так, доходы будут увеличены на 0,5 млрд грн, в том числе налог на доходы физических лиц и военный сбор (0,4 млрд грн), налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения (0,1 млрд гривен).

"В целом предложенные изменения будут стимулировать рост потребительского спроса, обеспечат детенизацию "серых" зарплат. Это позволит повысить поступления в бюджет Пенсионного фонда, укрепить стабильность бюджетной и пенсионной системы, а также улучшит защиту трудовых и социальных прав граждан", - подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, расчеты правительства показывают, что увеличение минимальной зарплаты позволит привести ее в соответствие с реальным прожиточным минимумом, который сейчас составляет 4900 гривен и простимулирует потребительский спрос на украинскую продукцию.

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Теги: news, новости, Украина, Кабмин, 7dniv, 7dnivinfo  
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