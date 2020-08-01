Контролировать соблюдение ограничений красной зоны в Черновцах продолжает Полиция

Полиция Черновицкой области будет контролировать соблюдение карантинных ограничений, соответственно к красной зоне карантина.

Впрочем, городская власть отказалась ужесточать карантин.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в ГУНП в Черновицкой области.

В полиции отметили, что никакие решения от городского совета им не поступали.

"Полиция действовала и будет действовать в рамках наших полномочий и в способ, определенный Конституцией и законами Украины", - рассказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что сейчас правоохранители продолжают работать.