Мирную революцию в Беларуси объявила Тихановская

Беларуская оппозиционерка Светлана Тихановская объявила о начале мирной революции в стране.
Такое заявление она сделала перед евродепутатами.
Об этом она заявила в Европарламенте.
Тихановская заявила, что она представляет большинство.
"Мы не являемся больше оппозицией. Мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция", - сказала Тихановская.
Отметим, созданный белорусской оппозицией Координационный совет объявил цели своей деятельности. Они собираются добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, отказа от насилия в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых выборов.
Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил совет в попытке захвата власти, назвав его участников "откровенно отвязными нацистами". Было возбуждено уголовное дело.