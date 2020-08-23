Еще два нардепа заболели коронавирусом - заявил Разумков

Два депутата Верховной рады Украины болеют коронавирусом.

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в связи с этим доступ журналистов в кулуары будет ограничен.

Об этом он сказал во время брифинга после внеочередного заседания парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

"Насколько мне известно, - два (болеют, - ред.)", - отметил спикер Рады.

Отметим, 23 августа РБК-Украина стало известно о болезни главы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Позже информацию подтвердила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока, которая добавила, что состояние политика оценивается как тяжелое.

На сегодня неизвестно - где и когда именно заболела Тимошенко. Также неизвестно, где она проходит лечение.