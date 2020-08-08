В Украине хотят продлить карантин до ноября

Кабинет министров Украины предлагает продлить карантин до 1 ноября.

Такое предложение было выдвинуто в связи с тем, что за минувшие сутки в стране выявили более 1,6 тысячи новых случаев COVID-19.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента.

Учитывая негативную динамику заболеваемости президент Владимир Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер. В частности, введение запрета на работу ночных клубов, концертов.

"Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях", - подчеркнул он.