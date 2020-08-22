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События Сегодня, 18:0558
Встреча советников глав государств в нормандском формате отменена

Встреча советников глав государств в нормандском формате отменена.

Она должна была состояться 28 августа.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Ранее все стороны - Украина, РФ, Германия и Франция - говорили, что идет подготовка к встрече. В частности, президент Владимир Зеленский подтвердил дату встречи советников "нормандской четверки".

Также о подготовке к встрече советников "нормандской четверки" заявляли в Российской Федерации.

Отметим, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук говорил, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак будет принимать участие во встрече политических советников лидеров "нормандской четверки".

Напомним, 30 июля заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует украинское направление в Кремле, написал письмо советнику канцлера Германии Ангеле Меркель с копиями для представителей Франции и Украины (в частности, главе Офиса президента Андрею Ермаку).

Он назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными.

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Теги: news, новости, Украина, Нормандская_четверка, Саммит, 7dniv, 7dnivinfo  
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