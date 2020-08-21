На Донбассе двое военных подорвались на взрывчатке

Во вторник, 25 августа, в зоне боевых действий на Донбассе подорвались двое военных.
Они получили ранения, но остались в живых.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Военных доставили в медучреждение после инцидента.
"Во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Воинов оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали помощь врачей. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины. Обстоятельства инцидента выясняются.