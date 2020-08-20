Санкции против 15-20 человек из Беларуси может ввести ЕС

Европейские санкции против Беларуси могут ввести в отношении 15-20 человек.

При этом список, предположительно, будет расширяться.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, один из высокопоставленных чиновников ЕС подтвердил, что 15-20 человек из Беларуси попадут под санкции Брюсселя.

"Я слышал, что "около дюжины". В любом случае это небольшое число, но идея состоит в том, что его (список, - ред.) можно увеличить в ближайшие недели/месяц", - добавил Йозвяк.

Отметим, ранее стало известно, что ЕС утвердит санкции против Беларуси на следующей неделе.

Напомним, на прошлой неделе Европейский союз решил ввести санкции против ответственных за фальсификации выборов и избиение протестующих в Беларуси.

Как заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, Брюссель в ближайшее время наложит санкции на "значительное число" лиц в Беларуси.