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События Сегодня, 11:2624
Торговлю электроэнергией с Беларусью пригрозила прекратить Латвия

Латвия допустила прекращение торговли электроэнергией с Беларусью в случае запуска Белорусской АЭС (БелАЭС) в Оcтровце.

В такому случае страна может начать торговать электроэнергией с третьими странами.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, передает Delfi.

Однако, как будет происходить торговля электроэнергией с третьими странами, пока неясно. Решением этого вопроса займется Министерство экономики, разработав конкретную методологию в сотрудничестве с коллегами из Эстонии, Литвы и Европейской комиссией.

"Учитывая развитие событий в Беларуси, опасения по поводу ядерной безопасности только растут", - объяснил Кариньш причину такого решения.

Напомним, в начале августа на первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции прошла загрузка ядерного топлива. За физическим пуском последует этап энергетического пуска, на котором энергоблок начнет вырабатывать электричество и выдавать его в сеть. Эта фаза запланирована на осень.

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Теги: news, новости, Украина, Латвия, Беларусь, 7dniv, 7dnivinfo  
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