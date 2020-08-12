Паспорта российских журналистов испортили власти Беларуси

Власти Беларуси испортили паспорта российских журналистов, которые были задержаны во время протестов и высланы из страны.

Об этом в среду, 26 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на информацию МВД России.

"В соответствии с пунктом 6 постановления правительства РФ "Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации" запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не предусмотренные настоящим положением. Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные настоящим положением, является недействительным", - заявили в ведомстве.

По словам правоохранителей, административную ответственность за испорченный паспорт журналисты не понесут, так как это произошло не по их вине.

Стоит отметить, что нескольких российских журналистов задержали после президентских выборов в Беларуси. Некоторым после того, как их отпустили, запретили въезд в республику сроком на пять лет. Соответствующий штамп поставили в их российские паспорта.