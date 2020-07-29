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События Сегодня, 15:3738
Представительство президента в Автономной республике Крым выразило свою позицию относительно возможности возобновления водоснабжения в Крым

Представительство президента в Автономной республике Крым выразило свою позицию относительно возможности возобновления водоснабжения в Крым. Украина не должна решать вопросы, вместо государства-оккупанта.

Об этом заявил представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Кориневича, это вопрос, который государство-оккупант не может решить самостоятельно.

"Воду в Крым до деоккупации подавать нельзя. Это очень значительные рычаги влияния и давления на государство-оккупанта", - заявил он.

Кориневич сказал, что вопрос о возобновлении водоснабжения в Крым поднимут, когда Россия уйдет из полуострова.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Крым, вода, 7dniv, 7dnivinfo  
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