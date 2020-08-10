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События Сегодня, 13:2442
Задержать "организатора убийства" Бабченко разрешил суд

В начале августа должно было состоятся подготовительное заседание суда в процессе против Пивоварника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Ему вменяется госизмена, финансирование терроризма, подготовка теракта и незаконное обращение с оружием и взрывчаткой. Обвинительный акт против него был передан в суд еще в ноябре 2018 года.

В августе текущего года суд установил, что Пивоварник не проживает по месту своей регистрации в городе Чоп Закарпатской области. Отчим обвиняемого сообщил полиции, что его приемный сын длительное время проживает за пределами Украины.

В связи с этим прокуратура попросила суд объявить в розыск подсудимого и разрешить его задержание. Адвокат Пивоварника требовал вернуть обвинительный акт прокуратуре и заявлял, что его клиент не находится в розыске и не скрывается от следствия.

Тем не менее, суд удовлетворил ходатайство обвинения, объявил Пивоварника в розыск и дал правоохранителям санкцию на его задержание и доставку в суд.
На время розыска подсудимого суд остановил рассмотрение дела.

Напомним, осенью 2018 года еще одного подозреваемого в организации преступления Бориса Германа приговорили к 4,5 годам лишения свободы. В СБУ отметили, что он пошел на сделку со следствием и полностью признал вину.
Герман был досрочно освобождён из тюрьмы в ноябре 2019 года.

Отметим, 29 мая 2018 года знакомые и родственники Бабченко сообщили, что журналиста застрелили на входе в его киевскую квартиру.

На следующий день глава СБУ Василий Грицак объявил, что это была инсценировка.

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Теги: news, новости, Украина, Бабченко, Пивоварник, 7dniv, 7dnivinfo  
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