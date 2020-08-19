На сегодня Запорожье, Черкассы и Чернигов находятся под угрозой вспышки коронавируса COVID-19

Однако показателей для ужесточения карантина еще нет.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, система Минздрава с критериями для ужесточения карантина более или менее отражает действительность. Он отметил, что медики параллельно отслеживают показатели, указывающие на динамику, для выяснения причин роста заболеваемости.

"И мы можем предупреждать регионы, где наиболее опасная ситуация и где будет следующая вспышка. Сейчас мы видим, что заболеваемость может подняться в Запорожье, уже пошла в Черкассах, пошел Чернигов. То есть, нет еще показателей для усиления карантинных ограничений, но есть устойчивые проценты увеличения количества случаев", - добавил Ляшко.