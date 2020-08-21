Рост смертности от коронавируса к зиме прогнозирует ВОЗ

С приближением зимы, вероятно, молодая возрастная группа войдет в более тесный контакт с пожилым населением.
Об этом заявил доктор Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, передает The Guardian.
Он предупредил молодых людей, что эта пандемия - "торнадо с длинным хвостом". Он призвал страны внедрить эффективные системы контроля и отслеживания.
Клюге говорит, что "бдительность - ключевое слово".
Отметим, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта текущего года