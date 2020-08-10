 

В Беларуси неизвестные пытались взять штурмом посольство Ливии

События Сегодня, 16:2063
В Беларуси неизвестные пытались взять штурмом посольство Ливии

В результате легкие травмы получил дипломат.

Об этом сообщает издание Tut.by.

Это произошло в шесть утра. Около 30 человек с болгарками перепрыгнули через забор и пытались проникнуть в здание. В посольстве разбили стекло, выломали дверь.

"Самого временного поверенного в делах Ливии - его зовут Астейта Мухаммед Марий- пытались вытянуть из здания, но охранникам удалось его отбить. На теле дипломата синяки", - говорится в сообщении.

Издание пишет, что среди нападавших было несколько арабов, другие - люди славянской внешности, которые говорили на русском языке. Белорусские правоохранители не вмешивались в происходящее.

В Беларуси неизвестные пытались взять штурмом посольство Ливии

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