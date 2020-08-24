В "красную зону" карантина попали Черновцы и Ивано-Франковск

В него попали два областных центра - Ивано-Франковск и Черновцы.
Об этом сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.
Всего в "красную зону" попали населенные пункты в пяти областях:
- города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя; Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- города Беляевка и Измаил Одесской области;
- города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;
- города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;
- город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.