В "красную зону" карантина попали Черновцы и Ивано-Франковск

Как подготовиться к свадьбе, не изматывая нервы и не впадая в депрессию? Кому-то кажется странным, как такой прекрасный праздник может вызывать негатив и усталость, но правда: далеко не всем брачующимся по душе подготовительные хлопоты. Особенно, если впереди торжество на 100 человек, а времени в

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