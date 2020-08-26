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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 августа 2020

В Украине по состоянию на утро 28 августа 2020 - 114 497 человек инфицированы коронавируса COVID-19.

Плюс 2438 новых случаев за сутки - это новый рекорд!

Умерло 2451 человек (+48 летальных случаев подтверждено в сутки).

Выздоровело - 55083 (+866).

До сих пор болеют: 56963.

По областям (по количеству инфицированных):

1. Львовская область - 13 978 человек инфицированы за все время (+215 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).

2. Киев - 12719 (+251).

3. Черновицкая область - 9855 (+155).

4. Ровенская область - 8921 (+103).

5. Ивано-Франковская область - 8661 (+176).

6. Харьковская область - 8444 (+242).

7. Закарпатская область - 7302 (+77).

8. Одесская область - 6751 (+214).

9. Тернопольская область - 5478 (+233).

10. Киевская область - 5397 (+92).

11. Волынская область - 5320 (+52).

12. Винницкая область - 3800 (+64).

13. Житомирская область - 3063 (+65).

14. Хмельницкая область - 2194 (+92).

15. Днепропетровская область - 2162 (+67).

16. Черниговская область - 1676 (+58).

17. Запорожская область - 1487 (+33).

18. Черкасская область - 1390 (+72).

19. Сумская область - 1361 (+59).

20. Донецкая область - 1318 (+40).

21. Николаевская область - 1077 (+37).

22. Кировоградская область - 790 (+10).

23. Полтавская область - 705 (+10).

24. Херсонская область - 374 (+11).

25. Луганская область - 274 (+10).

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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