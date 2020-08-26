Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 августа 2020

В Украине по состоянию на утро 28 августа 2020 - 114 497 человек инфицированы коронавируса COVID-19.
Плюс 2438 новых случаев за сутки - это новый рекорд!
Умерло 2451 человек (+48 летальных случаев подтверждено в сутки).
Выздоровело - 55083 (+866).
До сих пор болеют: 56963.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Львовская область - 13 978 человек инфицированы за все время (+215 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).
2. Киев - 12719 (+251).
3. Черновицкая область - 9855 (+155).
4. Ровенская область - 8921 (+103).
5. Ивано-Франковская область - 8661 (+176).
6. Харьковская область - 8444 (+242).
7. Закарпатская область - 7302 (+77).
8. Одесская область - 6751 (+214).
9. Тернопольская область - 5478 (+233).
10. Киевская область - 5397 (+92).
11. Волынская область - 5320 (+52).
12. Винницкая область - 3800 (+64).
13. Житомирская область - 3063 (+65).
14. Хмельницкая область - 2194 (+92).
15. Днепропетровская область - 2162 (+67).
16. Черниговская область - 1676 (+58).
17. Запорожская область - 1487 (+33).
18. Черкасская область - 1390 (+72).
19. Сумская область - 1361 (+59).
20. Донецкая область - 1318 (+40).
21. Николаевская область - 1077 (+37).
22. Кировоградская область - 790 (+10).
23. Полтавская область - 705 (+10).
24. Херсонская область - 374 (+11).
25. Луганская область - 274 (+10).