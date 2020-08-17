О появлении российской подлодки у берегов Аляски заявили в США

Подводная лодка ВМФ России всплыла в международных водах около Аляски.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование Вооруженных сил (ВС) США ведут наблюдение за ней.

Об этом сообщило в Twitter Северное командование ВС США, в сферу ответственности которого входит Арктика.

"Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности. Нынешняя активность России на море происходит в международных водах, далеко за пределами территориальных вод США", - сказано в сообщении.

В американском военном ведомстве также заявили, что к ним не поступали запросы о помощи от ВМФ России или других моряков в этом районе. Однако военные США "всегда готовы помочь тем, кто попал в беду".

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Тихоокеанском флоте, всплывшая у берегов Аляски российская субмарина - это атомный подводный крейсер (АПККР) "Омск", который участвует в учениях.

По словам источника, на борту подлодки никакой внештатной ситуации не наблюдается.