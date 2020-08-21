Задействовать войска при угрозе с Запада готовы Лукашенко и Путин

Президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с российским президентом о задействовании совместной группировки войск при военной угрозе с Запада.

Об этом Лукашенко заявил в ходе общения с работниками ООО "Савушкин-Орша", передает БЕЛТА.

В частности, Лукашенко рассказал, как обсуждал с Путиным так называемую угрозу с Запада.

"Говорю: давай думать, что будем делать. Он говорит: мы знаем, чего они хотят. И Путин уже прошел несколько таких этапов от чеченской войны и знает, что происходит вокруг границ. И мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой. Но если там дернутся за пределами, надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия", - отметил Лукашенко.

По его словам, российские силы в таком случае будут поддерживать армию Беларуси и двигаться за ней.

"Мы создали резервы с ним. Ни один солдат из России не пересек нашу границу. Мы пока справляемся сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства", - добавил Лукашенко.