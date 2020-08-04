Обыски проводят в Черкасском горсовете

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщает, что в городском совете проводят обыски.

По его информации, их проводит столичная налоговая.

Об этом он написал в своем Facebook.

"В Черкасском городском совете обыски налоговой Киева, вместе проверяющих сегодня 55 человек", - отметил глава города.

При этом в пресс-службе управления Государственной фискальной службы в Киеве РБК-Украина сообщили, что им ничего не известно об этих обысках.

"К сожалению, пока ничего неизвестно, не выясняли", - отметила представитель пресс-службы.