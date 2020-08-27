Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 августа 2020

В Украине по состоянию на утро 29 августа 2020 - 116 978 человек инфицированы коронавируса COVID-19.

Плюс 2481 новый случай за сутки - это опять новый рекорд!

Умерло 2492 человека (+41 летальный случай подтвержден в сутки).

Выздоровело - 56138 (+1055).

До сих пор болеют: 58348.

По областям (по количеству инфицированных):

1. Львовская область - 14 168 человек инфицированы за все время (+190 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).

2. Киев - 12984 (+265).

3. Черновицкая область - 9997 (+142).

4. Ровенская область - 9019 (+98).

5. Ивано-Франковская область - 8843 (+182).

6. Харьковская область - 8691 (+247).

7. Закарпатская область - 7385 (+83).

8. Одесская область - 6921 (+170).

9. Тернопольская область - 5705 (+227).

10. Киевская область - 5489 (+92).

11. Волынская область - 5370 (+50).

12. Винницкая область - 3872 (+72).

13. Житомирская область - 3155 (+92).

14. Хмельницкая область - 2297 (+103).

15. Днепропетровская область - 2236 (+74).

16. Черниговская область - 1745 (+69).

17. Запорожская область - 1520 (+33).

18. Черкасская область - 1482 (+92).

19. Сумская область - 1398 (+37).

20. Донецкая область - 1369 (+51).

21. Николаевская область - 1118 (41).

22. Кировоградская область - 795 (+5).

23. Полтавская область - 738 (+33).

24. Херсонская область - 386 (+12).

25. Луганская область - 295 (+21).