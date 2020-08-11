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События Сегодня, 09:4262
На решение КСУ по Сытнику отреагировали в НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро считает решение Конституционного суда о неконституционности назначения Артема Сытника директором НАБУ политически мотивированным.

Оно не означает автоматического увольнения руководителя НАБУ.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАБУ.

В НАБУ обратили внимание, что решение КСУ принято вскоре после обнародования так называемых пленок ОАСК, на которых задокументированы разговоры об "управляемом правосудии в Украине, в том числе и в отношении принятия решений Конституционным судом Украины".

"Это решение является очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости НАБУ", - отметили в Бюро.

До этого, сообщили в НАБУ, КСУ лишил Бюро права через суд аннулировать незаконные сделки государственных предприятий и фактически освободил чиновников от уголовной ответственности за незаконное обогащение.

На очереди рассмотрение судьями КСУ представления нардепов о якобы неконституционности создания НАБУ, сообщили в Бюро. Инициаторами этих обращений выступают фигуранты расследований НАБУ, в том числе и те, которые уже имеют статус подозреваемых или оказались на скамье подсудимых, отметили в НАБУ.

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