Продажу и распитие алкоголя ночью запретили в Мюнхене

В Мюнхене впервые в истории запретили продажу и распитие алкоголя в общественных местах в ночное время.

Это ограничение вводится из-за увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщается на официальном городском портале.

Продажа алкоголя не будет осуществляться в период с 21:00 до 6:00, не считая мест употребления, где алкоголь разливают на месте продажи.

За нарушение запрета продавцу грозит штраф в размере 500 евро.

Бавария, столицей которой является Мюнхен - на втором месте среди федеральных земель Германии, где зарегистрировали больше всего случаев коронавируса. Из почти 235 000 подтвержденных заражений в Германии на Баварию приходится более 55 000.

Еще в апреле Бавария объявила, что из-за пандемии отменяет традиционный пивной фестиваль Октоберфест, на который ежегодно съезжаются тысячи любителей пива со всего мира