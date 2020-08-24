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События Сегодня, 16:3445
О задержании еще 32 протестующих заявило МВД Беларуси

По данным ведомства, протестные акции в этот раз оказались немноголюдными.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Как сообщается, самые активные акции протеста оказались в Минске. В частности, участники собирались мелкими группами с различными плакатами и атрибутикой. Также там добавляют, что возле Национального академического театра им. Купалы находилось около 200 человек, на площади Независимости собралось не более 90 граждан.

В ведомстве отмечают, что правоохранители предприняли необходимые меры для "поддержания порядка и обеспечения безопасности".

Отметим, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года.

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Теги: news, Новости, Украина, Беларусь, Протесты, 7dniv, 7dnivinfo  
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