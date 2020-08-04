Себе и коллегам 1,7 млн гривен незаконных премий начислил экс-начальник из группы "Нафтогаза"

Эти деньги были выплачены в качестве премий, более 900 тысяч из них получил сам чиновник.

Об этом в субботу, 29 августа, информирует пресс-служба министерства внутренних дел.

"Преступную "схему" растраты и завладения средствами предприятия, входящего в группу НАК "Нафтогаз Украины" разоблачили следователи Главного следственного управления, оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Эту "схему" организовал сам начальник предприятия. В период с 2018 по 2019 год на основании изданных им приказов были безосновательно выплачены премии на сумму 1,7 млн грн, из которых более 960 тыс. гривен - непосредственно директору компании.

"Полицейские собрали достаточно доказательств причастности чиновника к растрате и завладению средствами компании", - утверждают правоохранители.

В пятницу, 28 августа, бывшему директору структурного подразделения Национальной акционерной компании следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее