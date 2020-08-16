На протест против карантина в Берлине вышли 30 тысяч человек

В Берлине полиция требует от участников акции протеста против карантина разойтись, так как они не соблюдают эпидемиологические меры в условиях эпидемии коронавируса в Германии.

Тем не менее, часть демонстрантов еще остается у Бранденбургских ворот.

Об этом в субботу, 29 августа, информирует пресс-служба германской полиции.

"К сожалению, у нас нет другого выхода: мы обратились к организатору демонстрации и сообщили ему, что собрание будет распущено полицией. Все принятые до сих пор меры не привели к соблюдению предписаний", - сообщили правоохранители. В полиции добавили, что демонстрантов неоднократно призывали соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Стоит отметить, что акция должна была начаться в 15:30 по местному времени (16:30 по Киеву) на центральном бульваре Unter den Linden. После этого участники планировали пройти по Friedrichstrasse, через центр города, до Бранденбургских ворот и далее - к Колонне победы. Однако уже за два часа до начала демонстрации на нее пришли до 30 тысяч человек.

Cреди протестующих замечены люди с флагами России и "ДНР", а также германскими имперскими с Трампом.





