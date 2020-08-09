Акция возле поселения ромов в Харьковской области переросла в столкновения

На место происшествия прибыли правоохранители для обеспечения правопорядка.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Как рассказали в полиции, сегодня около 500 человек собрались на акцию возле поселения ромских семей, чтобы выразить недовольство их действиями. Акция переросла в столкновения.
Чтобы пресечь правонарушения на место прибыли около 80 сотрудников полиции и бойцов подразделений особого назначения.
В результате никто не пострадал, задержанных также нет. Сейчас вблизи ромского поселения все спокойно.