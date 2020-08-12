95% служб такси в Украине работают не легально

Генеральный директор Директората автомобильного и городского электрического транспорта Министерства инфраструктуры Украины Гамлет Погосян заявил, что большинство служб такси в стране работают нелегально.
Он отметил, что они не платят налоги.
Об этом Гамлет Погосян сказал в эфире телеканала "ДОМ".
По его словам, 95% рынка такси находится в тени. В области занятых почти 220 тысяч водителей.
"На сегодня они (Uber, Uklon и Bolt - ред.) вне правового поля работают. Это является прямым риском для наших граждан в вопросах безопасности и вопросах отстаивания своих интересов в случае необходимости", - сказал Погосян.
Он также добавил, что служба такси будет реформирована, чтобы детенизировать сферы перевозок.