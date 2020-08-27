Греческие самолеты над Средиземным морем перехватила Турция

В турецком министерстве национальной обороны заявили, что греческие самолеты двигались в непосредственной близости к району проведения геологоразведочных работ турецкого судна.

Об этом сообщает Anadolu.

Как сообщается, 6 самолетов F-16 ВВС Греции, которые направлялись с острова Крит до южного Кипра, были обнаружены турецкими системами радиолокации и перехвачены самолетами ВВС Турции на подлете к району. По сообщению международной системы сообщений об активности на море Navtex, там находились турецкие корабли.