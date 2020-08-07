Сократить количество срочников перед осенним призывом планирует Генштаб

Генштаб хочет увеличить количество военных на службе по контракту.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Как поясняют в Генштабе, сейчас идет работа над совершенствованием защиты военных, обеспечением карьерного роста и повышением уровня денежного обеспечения, чтобы увеличить количество желающих служить по контракту.
Отмечается, что с начала 2020 года к военной службе по контракту уже привлекли 25 тысяч граждан, из них более 2 тысяч - офицерский состав.
"Это дает возможность поставить вопрос об уменьшении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре-декабре этого года", - заявили в Генштабе.