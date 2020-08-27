 

США обеспокоены в связи с планами Китая купить украинский завод по производству авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов "Мотор Сич"

События Сегодня, 10:1170
США обеспокоены в связи с планами Китая купить украинский завод по производству авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов "Мотор Сич"

Глава госдепа США Майк Помпео назвал инвестиции Китая "злонамеренными".

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Помпео сделал это заявление сделал 26 августа во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, "Мотор Сич" - один из крупнейших в мире производителей авиационных и вертолетных двигателей. Длительное время его единолично контролировал экс-нардеп Вячеслав Богуслаев, который до сих пор является президентом предприятия и генеральным конструктором вертолетной техники.

Кроме того, в ходе разговора стороны обсудили события в Белоруссии, а также эпидемиологическую ситуацию на Украине.

Лишь в декабре прошлого года 81-летний президент предприятия признал, что продал в 2016 г. свои акции инвесторам из Китая, чтобы спасти "Мотор Сич".

группа китайских инвесторов еще в 2016 г. приобрела корпоративные права этого предприятия. Накануне Beijing Xinwei Technology Group в рамках раскрытия существенной информации о своей деятельности сообщила на Шанхайской фондовой бирже, что ее "дочка" Beijing Skyrizon и украинская группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского вместе с ее аффилированными компаниями подали 4 августа новое заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций "Мотор Сич".

Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля проанализировать ситуацию о продаже контрольного пакета акций "Мотор Сич".

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Теги: news, новости, Украина, Помпео, 7dniv, 7dnivinfo, Китай, МоторСич  
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