 

За опасные маневры Су-27 над Черным морем США раскритиковали РФ

События Сегодня, 11:3677
За опасные маневры Су-27 над Черным морем США раскритиковали РФ

Командование заявляет о непрофессиональных и небезопасных действиях пилотов двух истребителей при перехвате американского стратегического бомбардировщика Boeing B-52.

Об этом заявил генерал Военно-воздушных сил США Джеффри Харригян.

Отмечается, что российские самолеты неоднократно пересекали курс американского на расстоянии 30 метров от него, тем самым ограничив B-52 способности для маневра.

Генерал обратил внимание, что подобные действия "увеличивают вероятность столкновений в воздухе, являются ненужными и несовместимы с хорошим летным мастерством и международными правилами полетов". Он добавил, что утром 28 августа B-52 выполнял плановый полет над международными водами.

Таким образом истребители РФ находились в международном воздушном пространстве, но при этом поставили под угрозу безопасность полетов воздушных судов.

ВВС США ожидают, что РФ будет действовать в рамках международных стандартов с целью обеспечить безопасность и предотвратить несчастные случаи.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Су_27, США, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА

Новости по теме

Греческие самолеты над Средиземным морем перехватила Турция
Греческие самолеты над Средиземным морем перехватила Турция
Вчера, 17:22
Въезд для иностранцев до конца сентября закрыла Украина
Въезд для иностранцев до конца сентября закрыла Украина
28-авг-2020, 09:16
В попытке нарушения воздушного пространства Беларусь обвинила Литву
В попытке нарушения воздушного пространства Беларусь обвинила Литву
24-авг-2020, 13:59
Енин заявил что на расследование катастрофы в Иране может уйти 5 лет
Енин заявил что на расследование катастрофы в Иране может уйти 5 лет
17-авг-2020, 18:41
Пилотов об опасности полетов над Ираном предупредили в ЕС
Пилотов об опасности полетов над Ираном предупредили в ЕС
17-июл-2020, 11:20

Последние новости

14:48
Политика
Результаты анализов Навального хотят получить Силовики РФ от Германии
14:10
События
Единственный путь к миру на Донбассе это минские соглашения - заявил Фокин
13:10
Политика
О встрече в Кремле договорились Лукашенко и Путин
13:09
События
В столице Беларуси Минске в воскресенье, 30 августа пройдет акция протеста
13:06
События
Выборы в парламент проходят в Черногории
11:38
События
Еще один нардеп от "Слуги народа" заболел Коронавирусом
11:36
События
За опасные маневры Су-27 над Черным морем США раскритиковали РФ
11:33
События
"Минера" рейсового автобуса задержали в Николаевской области
10:11
События
США обеспокоены в связи с планами Китая купить украинский завод по производству авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов "Мотор Сич"
10:10
Политика
Арахамия уверяет, что власть не пойдет на полную остановку экономики при второй волне COVID-19
10:08
Политика
Арахамия объяснил, почему деньги из "коронавирусного" фонда идут на дороги
10:00
События
Суд избрал меру пресечения девяти задержанным за совершение нападения на автобус с людьми в Харьковской области
09:56
События
Заявление Путина о задержании "вагнеровцев" в Беларуси прокомментировал госдеп США
09:54
Спорт
"Арсенал" победил "Ливерпуль" и выиграл Суперкубок Англии
09:52
События
Статую первого премьер-министра снесли протестующие в Канаде
09:24
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 августа 2020
Вчера, 2020-08-29
21:20
События
По словам Зеленского, сейчас Украина работает над тем, чтобы как можно быстрее вернуть всех людей, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России.
21:17
Политика
Закон об увеличении минимальной зарплаты подписал Зеленский
20:55
События
Коронавирусом заболела глава Минздрава Молдовы
19:04
События
Женский марш солидарности проходит в Минске

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 августа 20202146
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 августа 20202016
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 августа 20201396
По словам Зеленского, сейчас Украина работает над тем, чтобы как можно быстрее вернуть всех людей, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России.335
Предвыборная речь кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена привлекла больше телезрителей, чем речь действующего президента США Дональда Трампа324
Под Харьковом расстреляли автобус с активистами движения «Патриоты - За Жизнь». Сообщают о двух убитых252
Лишить русский язык статуса государственного в Беларуси предлагает Шушкевич219

Досуг

Продукция компании ТаргетГруп. Как заработать больше на эффективном размещении и хранении большого количества товаров
Продукция компании ТаргетГруп. Как заработать больше на эффективном размещении и хранении большого количества товаров
ТаргетГруп: производство складских стеллажей, металлической мебели и складского оборудования в Киеве
Вчера, 13:0785
Все цвета самодельного мыла
Все цвета самодельного мыла
Натуральные красители для мыловарения, которое стало популярным хобби
28-авг-2020, 19:23103
Квартиры в сданных новостройках
Квартиры в сданных новостройках
Приобретение квартиры в сданной новостройке является одним популярных способов покупки собственного жилья. Такая жилплощадь имеет много преимуществ и дает возможность каждому подобрать квартиру, соответствующую его желанием. Однако ряд трудностей, сопровождающий приобретение жилплощади в
28-авг-2020, 19:09104
Установка пластикового окна — на что обратить внимание
Установка пластикового окна — на что обратить внимание
Увеличение востребованности пластиковых окон безусловно связано с их практичностью и всеобщим удешевлением производства. В последнее время, компании производители пластиковых окон предлагают Вашему вниманию ряд доступных моделей, среди которых особого внимания заслуживают окна от компании VEKA,
28-авг-2020, 19:08110
Обучение в Польше: как выбрать престижный вуз и поступить?
Обучение в Польше: как выбрать престижный вуз и поступить?
Плюсы и минусы образования за границей. Преимущества обучения в Польше. Процедура поступления в польские университеты. Основные документы, которые нужно подавать для поступления в польские вузы
28-авг-2020, 15:20194
Торговое оборудование и особенности его выбора
Торговое оборудование и особенности его выбора
На современном рынке торгового оборудования можно найти множество разновидностей продукции. Она отличается конфигурацией, предназначением, размерами и прочими характеристиками, что позволяет под актуальные потребности найти эффективное решение.
28-авг-2020, 14:4799

События

Единственный путь к миру на Донбассе это минские соглашения - заявил Фокин
Единственный путь к миру на Донбассе это минские соглашения - заявил Фокин
Выполнение Минских соглашений, в том числе пункта о предоставлении Донбассу особого статуса, является единственным путем к достижению мира в регионе.
Сегодня, 14:1058
В столице Беларуси Минске в воскресенье, 30 августа пройдет акция протеста
В столице Беларуси Минске в воскресенье, 30 августа пройдет акция протеста
В центр города уже стянули технику и значительное количество бойцов ОМОНа.
Сегодня, 13:09103
Выборы в парламент проходят в Черногории
Выборы в парламент проходят в Черногории
Также в пяти муниципалитетах проходят местные выборы
Сегодня, 13:0651
Еще один нардеп от "Слуги народа" заболел Коронавирусом
Еще один нардеп от "Слуги народа" заболел Коронавирусом
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Степан Чернявский заболел коронавирусом.
Сегодня, 11:3856
За опасные маневры Су-27 над Черным морем США раскритиковали РФ
За опасные маневры Су-27 над Черным морем США раскритиковали РФ
Командование военно-воздушными силами США в Европе раскритиковало Россию за опасные маневры Су-27 над Черным морем.
Сегодня, 11:3679
"Минера" рейсового автобуса задержали в Николаевской области
"Минера" рейсового автобуса задержали в Николаевской области
В Николаеве задержали мужчину, который сообщил о "минировании" рейсового автобуса и легкового автомобиля на автовокзале.
Сегодня, 11:3352
7 Днів