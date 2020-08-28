В столице Беларуси Минске в воскресенье, 30 августа пройдет акция протеста.

В центр города уже стянули технику и значительное количество бойцов ОМОНа.

Об этом сообщает ТАСС.

Акцию протеста проведет оппозиции. К Дому правительства на площади Независимости стянули значительное количество солдат внутренних войск и омоновцев.

Акция должна стартовать в 14:00 по местном времени.

Указано, что улица Советская, прилегающая к зданию правительства, заставлена грузовыми машинами для перевозки личного состава, автозаками, водометами и другой специальной техникой для разгона демонстрантов.

Кроме того, на улице стоят несколько карет скорой помощи.

Напомним, вчера в Минске (Беларусь) на площади Победы прошел женский марш солидарности; в ходе него правоохранители задержали двух журналистов "Радио Свобода".





