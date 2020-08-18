Единственный путь к миру на Донбассе это минские соглашения - заявил Фокин

Выполнение Минских соглашений, в том числе пункта о предоставлении Донбассу особого статуса, является единственным путем к достижению мира в регионе.

Такую позицию высказал заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин в интервью изданию "Страна".

"Понимаю, что у меня будет много оппонентов, но скажу, что выполнение Минских договоренностей - это единственный путь к миру", - сказал он.

На вопрос, приведет ли к миру предоставление особого статуса Донбассу, Фокин ответил: "Не может не привести, но этому мешает большая, мощная, финансово обеспеченная группировка политических сил, которым война - мать родная".

Отметим, Фокин - первый премьер-министр Украины. Он вошел в состав ТКГ 18 августа.