Военные на БТР с пулеметами охраняют дворец Лукашенко

Резиденцию президента Беларуси Александра Лукашенко в Минске охраняют военнослужащие на БТР с пулеметами.

Очевидцы также сообщают о снайперах на крыше Дворца Независимости.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

Со ссылкой на очевидцев издание отмечает, что группировка бронетехники в центре Минска увеличена. Так, на территорию Дворца Независимости, где находится резиденция Лукашенко, к уже имеющимся двум бронетранспортерам подошла колонна еще из пяти БТР.

При этом на технике опознавательные знаки и номера закрасили зеленой краской. На броне - военные с крупнокалиберными пулеметами.

Кроме того, на крыше дворца заметили вооруженных людей, предположительно снайперов.

Напомним, в Минске участники акции протеста против действующей власти пришли к Дворцу Независимости, при этом дорогу к резиденции перекрыли силовики.