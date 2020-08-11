Причины разгона первых акций протеста назвали у Лукашенко

Во время сегодняшней акции протеста в Минске к митингующим вышел помощник белорусского президента по общим вопросам Николай Латышенок.

Он объяснил, почему 9-12 августа силовики разгоняли акции протеста.

Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости".

По словам помощника Лукашенко, первые акции протеста разгонялись из-за того, что демонстранты строили баррикады и перекрывали улицы, чем якобы "мешали другим жителям".

Напомним, акции протеста в Беларуси вспыхнули 9 августа из-за фальсификации президентских выборов. В первые дни против митингующих применялась сила, а также силовики массово проводили задержания.

Спецназовцы применяли против протестующих резиновые пули, светошумовые гранаты, а в некоторых случаях даже летальное оружие. По данным ООН, во время акций протеста в Беларуси погибли четверо демонстрантов.