В красную зону попала Хорватия

В воскресенье, 30 августа, Хорватия попала в красную зону по распространению коронавируса.

Попадание страны в "красный" список коснется украинских туристов.

Обновленный список стран красной и зеленой зон был опубликован Министерством здравоохранения Украины.

Отныне украинские граждане и иностранцы при въезде в Украину из Хорватии, будут обязаны проходить самоизоляцию с применением приложении "Дій вдома".

Самоизоляцию можно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Отметим, в "красном" списке остаются Албания и Черногория.