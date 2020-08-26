Предполагаемых организаторов поджога автомобиля "Схем" назвала полиция

По состоянию на сегодня правоохранители продолжают устанавливать заказчиков поджога автомобиля журналистов программы "Схемы".

Сейчас установлены два предполагаемых организатора.

Об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

По словам Небытова, сейчас полиция разыскивает двух подозреваемых в организации поджога. Согласно распространенной им информации, в организации преступления подозревают Юрия Проценко и Дмитрия Ободовського. Они могли действовать в составе организованной преступной группы.

"Устанавливаем заказчиков. И это точно лица, которым было выгодно создать напряженность между властью, правоохранителями и журналистским сообществом, путем уничтожения имущества известных в обществе деятелей", - добавил Небытов.