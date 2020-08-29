Красную зону карантина в суде обжалует горсовет Ивано-Франковска

Городской совет Ивано-Франковска намерен обжаловать и отменить постановление Кабинета министров Украины, которое устанавливает разделение государства на карантинные зоны.

По его словам, это постановление противоречит интересам города.

Об этом в видеообращении заявил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Он отметил, что иск будут подавать, руководствуясь решением Конституционного суда Украины, который ранее признал, что установление правительством карантинных ограничений противоречит законам Украины, поскольку такое решение должна принимать исключительно Верховная Рада.

"Это дает основания городскому совету Ивано-Франковска обратиться с иском в суд и отменить постановление Кабмина, которым объявлена красная зона. В частности это будет иск в киевский окружной административный суд", - заявил он.

Он отметил, что нужно придерживаться социальных требований, но нельзя "убивать экономику".

По последним данным, в красную зону попала Ивано-Франковская область (города Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Городенковский, Косовский,Тысменицкий р-ны).