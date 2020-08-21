Заслушать Степанова по ситуации с коронавирусом в Украине хотят в Раде

В Верховной раде Украины хотят заслушать министра здравоохранения Максима Степанова по ситуации с коронавирусом.

Его могут заслушать на часе вопросов к правительству.

Об этом заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в ходе согласительного совета парламента.

"Хотелось бы не забыть пригласить на час вопросов к правительству господина Степанова, министра здравоохранения, потому что та ситуация, которая разворачивается... Точно, есть к нему много вопросов по борьбе с эпидемией, карантинным мероприятиям", - сказал парламентарий.

Отметим, Степанов заявил, что в Украине с мая почти в четыре раза увеличилось количество госпитализаций больных коронавирусом. При этом количество проводимых тестирований выросло почти в 2,5 раза.

По его словам, в течение прошлой неделе госпитализированы были 2829 человек из-за коронавируса. При этом в период с 18 по 24 мая количество госпитализаций составляло 749.