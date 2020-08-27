Несмотря на "зеленую зону" Николаевская область ужесточила карантин

Николаевская область, которая находится в "зеленой зоне" карантинных ограничений, ужесточила карантин.

В области запрещены концерты, дискотеки и работа ночных клубов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Николаевской областной государственной администрации (ОГА).

Сообщается, что региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила дополнительно к ограничениям "зеленой зоны" запретить:

концерты (кроме учреждений культуры, для которых концертная деятельность в течение года была основным видом деятельности);

дискотеки;

работу ночных клубов;

работу общепитов с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.).

"Такое решение принято в связи с быстрыми темпами прироста заболеваемости COVID-19", - говорится в сообщении.

В ОГА подчеркивают, что на сегодня показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 40,14 (при допустимом базовом уровне не более 40).