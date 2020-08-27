Несмотря на "зеленую зону" Николаевская область ужесточила карантин

Николаевская область, которая находится в "зеленой зоне" карантинных ограничений, ужесточила карантин.
В области запрещены концерты, дискотеки и работа ночных клубов.
Об этом говорится в сообщении на сайте Николаевской областной государственной администрации (ОГА).
Сообщается, что региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила дополнительно к ограничениям "зеленой зоны" запретить:
- концерты (кроме учреждений культуры, для которых концертная деятельность в течение года была основным видом деятельности);
- дискотеки;
- работу ночных клубов;
- работу общепитов с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.).
"Такое решение принято в связи с быстрыми темпами прироста заболеваемости COVID-19", - говорится в сообщении.
В ОГА подчеркивают, что на сегодня показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 40,14 (при допустимом базовом уровне не более 40).