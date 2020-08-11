Лечить COVID-19 научились в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине научились лечить коронавирус.

При этом он отметил, что в этом помог национальный протокол лечения.

Об этом заявил Степанов в интервью телеканалу "Украина 24".

"В начале марта, когда пришел COVID-19, не было доказательной медицины относительно процессов лечения, в дальнейшем мы утвердили национальный протокол лечения", - отметил он.

По словам Степанова, национальный протокол лечения - это алгоритм действия врача во время того, как он сталкивается с любой болезнью.

Он также добавил, что протокол лечения постоянно совершенствуется.

"Этого всего не было. Мы все это сделали и постоянно совершенствуем, в зависимости от мирового опыта. Это же новое не только в Украине, но и в мире", - добавил министр.