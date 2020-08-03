30-40 млн доз вакцин от коронавируса в год могут производить в Украине

Украинские фармацевтические предприятия могут производить 30-40 миллионов вакцин от коронавируса в год.

С предприятиями проводили соответствующие переговоры.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью телеканалу "Украина 24".

"Если мы говорим о производстве вакцин, мы действительно рассматриваем эти возможности. Мы пообщались с нашими большими фармпредприятиями, которые имеют линии по производству вакцин. Если бы они работали на полную мощность, то я думаю, что это около 30-40 млн доз (вакцин от коронавируса, - ред.) в год, которые они уже могут производить", - заявил он.