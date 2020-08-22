Специальные троллейбусы для учеников школ запускают в Тернополе

С начала сентября в Тернополе будут введены дополнительные троллейбусные рейсы для перевозки учеников.
Будут запущены дополнительные рейсы на 7 маршрутах.
Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета.
Выполнять специальные школьные рейсы будут восемь дополнительных единиц электротранспорта на маршрутах: №1, 2, 5, 7, 8, 10, 11. Дополнительные троллейбусы будут оборудованы табличками "Дети".
"Перевозка учеников школьными троллейбусами будет осуществляться при наличии ученической социальной карты Тернополя, для школьников проезд - бесплатный", - говорится в сообщении.
Дополнительные троллейбусы ввели для "обеспечения надлежащего проезда учащихся в общеобразовательные учебные заведения города в условиях карантина".