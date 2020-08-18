На критику своих заявлений по Донбассу отреагировал Фокин

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин ответил на критику своих заявлений об особом статусе для всей территории Донбасса.

Также он говорил о полной амнистии боевиков.

Комментарий у Фокина взял "5 канал".

"Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком", - сказал он.

По словам Фокина, он доволен реакцией на свои слова и прибавил, что якобы "цитировал положение Минских договоренностей".

Он думает, что во власти его критикуют из-за связи с "предшественниками", а в провластных структурах есть "засланные казачки".