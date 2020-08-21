К катастрофе ведет бесконтрольная отмена карантинных мер

В мире из-за быстрого распространения COVID-19 были введены различные ограничительные меры - в том числе соблюдение социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты.

Бесконтрольная отмена ограничительных мер может привести к настоящей катастрофе.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга.

По его словам, странам, желающим открыть границы и пустить на самотек распространение коронавируса - нужно ждать неприятных последствий таких действий.

"Если страны серьезно настроены на то, чтобы открыться, они должны быть серьезно настроены на борьбу с передачей COVID-19", - заявил Гебрейесус.

Он также добавил, что, чем больше "государства контролируют распространение вируса, тем больше они могут открываться". Но отменять все меры разом без какого либо контроля - "это путь к катастрофе".