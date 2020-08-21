 

К катастрофе ведет бесконтрольная отмена карантинных мер

События Сегодня, 21:3534
К катастрофе ведет бесконтрольная отмена карантинных мер

В мире из-за быстрого распространения COVID-19 были введены различные ограничительные меры - в том числе соблюдение социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты.

Бесконтрольная отмена ограничительных мер может привести к настоящей катастрофе.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга.

По его словам, странам, желающим открыть границы и пустить на самотек распространение коронавируса - нужно ждать неприятных последствий таких действий.

"Если страны серьезно настроены на то, чтобы открыться, они должны быть серьезно настроены на борьбу с передачей COVID-19", - заявил Гебрейесус.

Он также добавил, что, чем больше "государства контролируют распространение вируса, тем больше они могут открываться". Но отменять все меры разом без какого либо контроля - "это путь к катастрофе".

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, ВОЗ, карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА

Новости по теме

Сроки завершения пандемии COVID-19 назвали в ВОЗ
Сроки завершения пандемии COVID-19 назвали в ВОЗ
21-авг-2020, 21:50
К равномерному распределению вакцины от коронавируса призывает ВОЗ
К равномерному распределению вакцины от коронавируса призывает ВОЗ
19-авг-2020, 10:42
В ВОЗ заявили что пандемия COVID-19 до сих пор угрожающая и продлится еще долго
В ВОЗ заявили что пандемия COVID-19 до сих пор угрожающая и продлится еще долго
1-авг-2020, 22:03
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается
27-июл-2020, 15:14
Как коронавирус влияет на курильщиков объяснили в ВОЗ
Как коронавирус влияет на курильщиков объяснили в ВОЗ
11-июл-2020, 08:00

Последние новости

21:35
События
К катастрофе ведет бесконтрольная отмена карантинных мер
21:34
События
На критику своих заявлений по Донбассу отреагировал Фокин
21:32
События
Специальные троллейбусы для учеников школ запускают в Тернополе
20:03
События
30-40 млн доз вакцин от коронавируса в год могут производить в Украине
19:59
События
Лечить COVID-19 научились в Украине
19:50
События
Несмотря на "зеленую зону" Николаевская область ужесточила карантин
19:48
Политика
Менять постановление о проведении местных выборов в Раде не намерены
17:46
Политика
Кого "Слуга народа" ведет на местные выборы
17:39
Политика
Санкции против Беларуси на следующей неделе одобрят послы ЕС
17:37
События
В введении войск в Беларусь у Путина пока "не видят смысла"
17:33
События
На заявление Фокина об амнистии боевикам отреагировали у Зеленского
16:35
События
Санкции против Лукашенко ввели Литва, Латвия и Эстония
14:36
События
Первый в истории прямой авиарейс в ОАЭ отправил Израиль
14:35
Спорт
В Лиге чемпионов матчем против голландского клуба стартует "Динамо"
14:32
Политика
Сроки встречи Путина и Лукашенко назвал Кремль
14:15
События
На осенний режим работы переходят КПВВ на Донбассе
14:12
Политика
Кабинет министров подаст проект государственного бюджета на 2021 год в Верховную раду в установленный законодательством срок
14:10
События
Школьные каникулы из-за карантина продлили в Ивано-Франковске
14:09
События
Сколько нардепов в целом заразились коронавирусом рассказал Разумков
14:07
События
Даты второго раунда переговоров по катастрофе МАУ Иран предложил Украине

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 августа 20203406
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 августа 20202235
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 августа 20202061
По словам Зеленского, сейчас Украина работает над тем, чтобы как можно быстрее вернуть всех людей, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России.815
Предвыборная речь кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена привлекла больше телезрителей, чем речь действующего президента США Дональда Трампа347
С сегодняшнего дня в Украине обновлены карантинные зоны194
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о сомнениях в проекте "Северный поток-2"165

Досуг

Особенности оптоволоконных сетей и их влияние на скорость передачи данных
Особенности оптоволоконных сетей и их влияние на скорость передачи данных
Все, что нужно знать о скорости интернета
Сегодня, 19:4649
Межкомнатные двери на скрытых петлях
Межкомнатные двери на скрытых петлях
Сейчас на рынке фурнитуры представлено множество моделей петель для межкомнатных дверей, все они имеют свои сильные и слабые стороны, а также обладают исключительными характеристиками, подходящими под определенный тип двери и ее дизайн. Один из наиболее популярных вариантов, который часто
Сегодня, 19:4454
Где можно взять кредит онлайн на карту с просрочкой в Украине
Где можно взять кредит онлайн на карту с просрочкой в Украине
Имея плохую кредитную историю довольно сложно получить займ. Но есть организации в Украине где можно получить нужную. Такие организации специализируются на краткосрочных займах (онлайн) и лояльно относятся к заемщикам с плохой кредитной историей. Здесь можно получить нужную сумму без справки о
Сегодня, 13:1653
Одесса - самый большой курортный город Украины
Одесса - самый большой курортный город Украины
Где отдохнуть летом? Куда поехать в отпуск или в период летних каникул с детьми? На эти вопросы ответим в нашей статье.
Сегодня, 09:3298
В6 для регулювання ЦНС проти паніки та тривожності
В6 для регулювання ЦНС проти паніки та тривожності
Сучасний ритм життя, часті стреси та конфлікти негативно відбиваються на нервовій системі.
Вчера, 18:19126
Продукция компании ТаргетГруп. Как заработать больше на эффективном размещении и хранении большого количества товаров
Продукция компании ТаргетГруп. Как заработать больше на эффективном размещении и хранении большого количества товаров
ТаргетГруп: производство складских стеллажей, металлической мебели и складского оборудования в Киеве
29-авг-2020, 13:0799

События

К катастрофе ведет бесконтрольная отмена карантинных мер
К катастрофе ведет бесконтрольная отмена карантинных мер
В мире из-за быстрого распространения COVID-19 были введены различные ограничительные меры - в том числе соблюдение социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты.
Сегодня, 21:3536
На критику своих заявлений по Донбассу отреагировал Фокин
На критику своих заявлений по Донбассу отреагировал Фокин
Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин ответил на критику своих заявлений об особом статусе для всей территории Донбасса.
Сегодня, 21:3437
Специальные троллейбусы для учеников школ запускают в Тернополе
Специальные троллейбусы для учеников школ запускают в Тернополе
Проезд для школьников будет бесплатным
Сегодня, 21:3234
30-40 млн доз вакцин от коронавируса в год могут производить в Украине
30-40 млн доз вакцин от коронавируса в год могут производить в Украине
Украинские фармацевтические предприятия могут производить 30-40 миллионов вакцин от коронавируса в год.
Сегодня, 20:0353
Лечить COVID-19 научились в Украине
Лечить COVID-19 научились в Украине
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине научились лечить коронавирус.
Сегодня, 19:5959
Несмотря на "зеленую зону" Николаевская область ужесточила карантин
Несмотря на "зеленую зону" Николаевская область ужесточила карантин
Николаевская область, которая находится в "зеленой зоне" карантинных ограничений, ужесточила карантин.
Сегодня, 19:5049
7 Днів