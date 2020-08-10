К концу сентября в Украине ожидается 3 тысячи больных COVID-19 ежедневно

В Украине к концу сентября - началу октября ожидается около 3 тысяч заболеваний коронавирусом ежедневно.

Сейчас каждый день фиксируют от 2 до 2,5 тысяч заболеваний.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что рост количества заболеваний коронавирусом может привести к загруженности больниц на более чем 80 процентов.

"Сегодня у нас от 2 до 2,5 тысяч заболеваний ежедневно. По расчетам и прогнозам, к концу сентября - началу октября эта цифра вырастет к 3 тысячам больных каждый день. Это загрузит больницы более чем на 80 процентов", - сказал Шмыгаль.