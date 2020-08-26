Условия открытия границ для иностранцев назвали в Кабмине

Украина может вновь открыть границы для иностранцев при спаде новых случаев заболевания коронавирусом.

Спад должен наблюдаться на протяжении двух недель.

Об этом в эфире "Сніданок з 1+1" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер добавил, что для открытия границ необходимо любое сокращение прироста новых случаев коронавируса, однако точную цифру не назвал.

"Когда эпидемия пойдет на спад. Когда мы будем видеть, хотя бы на протяжении двух недель, что эпидемия спадает, тогда можно будет принимать решение про ослабление карантина", - сказал Шмыгаль.